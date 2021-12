Les Petits Frères des Pauvres sont les Pères Noël des personnes âgées isolées

Vêtue d'un fin pull blanc et avec ses perles autour du cou, Claudine s'est mise sur son 31 pour ce réveillon dans un restaurant de Mons-en-Barœul. Autour de la table, des bénévoles des Petits Frères des Pauvres et d'autres personnes âgées qui, comme elle, n'ont personne avec qui passer les fêtes, ce vendredi 24 décembre 2021.

"Je suis contente de pouvoir avoir des cadeaux, manger un bon repas et revoir mes amis !", s'exclame-t-elle. Ce repas traditionnel n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, à cause des jauges instaurées pour lutter contre le Covid.

"C'est ma famille de cœur"

Dans les Hauts-de-France, un millier de personnes sont accompagnées par l'association des Petits Frères des Pauvres. Selon un baromètre publié en 2021 par l'association, 530 000 personnes vivent en situation de mort sociale en France.

Claudine (à gauche) est entourée de trois bénévoles des Petits Frères des Pauvres pour partager un repas de réveillon, vendredi 24 décembre 2021, à Mons-en-Barœul. © Radio France - Théo Boscher

C'est le cas de Liliane. À table avec quatre autres personnes, cette retraitée de 71 ans n'a, selon ses mots, plus de famille depuis que son mari est mort. La période des fêtes de fin d'année est souvent douloureuse : "Ici, c'est une famille de cœur. Parce que la période est extrêmement dure, une personne qui est seule, c'est une horreur alors on s'apporte de l'affection."

Retrouver du contact pour les fêtes

Près de 50 personnes âgées profitent de ce repas, entourées d'une trentaine de bénévoles. Elles habitent seules ou en Ehpad, dans la métropole lilloise. La clameur et les discussions montent dans la salle alors que les assiettes sont servies et que les flûtes de champagne trinquent. Oumar est en pleine discussion avec les personnes à côté de lui. "C'est une bonne occasion de faire connaissance, explique celui qui vient pour la première année. On parle avec des gens qui sont un peu perdus dans la vie."

Des sourires s'affichent sur les visages des personnes âgées, qui confient leur solitude tout le reste de l'année quand leur famille habite loin ou quand ils n'ont plus de contact avec elles. "On a envie de se rendre disponible au moment de Noël et on pense aussi aux gens qui n'ont pas la chance de fêter, parce qu'ils n'ont pas de famille", sourit aussi Fabienne, une bénévole depuis 4 chez les Petits Frères des Pauvres.

À cause du Covid, il n'y avait pas de DJ pour animer la piste de danse mais un magicien, applaudi après ses tours de prestidigitation. Une après-midi qui s'est conclue par un échange de cadeaux entre bénévoles et accompagnés.