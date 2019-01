Les Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne cherchent vos vieilles radiographies

Clermont-Ferrand, France

Du 14 au 31 janvier, les Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne Matériel médical (P.H.A.M.M.) lancent une collecte de vieux clichés radiographiques argentiques. Pourquoi les radiographies en particulier ? C'est que ce sont des denrées rares et précieuses. _"On recherche les sels d'argent"qu'elles contiennent, explique Elizabeth Legay, pharmacienne à la retraite et bénévole à l'association P.H.A.M.M.Ces fameux sels d'argent sont toxiques et nécessitent, comme chaque déchet dangereux, d'être traité par une entreprise spécialisée. L'association se propose donc de collecter vos radios afin de les traiter. "Les sels d'argent ont un taux comme l'or, et c'est variable. Mais c'est jamais négligeable. L'an dernier, on a récolté près de 6 tonnes de radios. C'était dans les 500 euros la tonne"_ rappelle Michèle Mermet, la présidente de l'association Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne.

Récolter des fonds pour améliorer le fonctionnement de l'association

L'association Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne Matériel Médical (P.H.A.M.M.) a comme objectif de collecter le matériel médical en bon état comme les fauteuils roulants, les lits médicalisés ou encore les simple compresses. Ces différents objets sont ensuite redonnés aux associations qui en ont le plus besoin, que ce soit dans le monde ou à Clermont-Ferrand (Solidarité Santé-Cecler-Collectif Pauvreté Précarité...).

Mais pour aller chercher ce matériel, dans les EPHAD ou les hôpitaux, il faut un véhicule. L'objectif de cette collecte est de récolter le plus de fonds grâce au bénéfice reversé par l'entreprise qui traite ces déchets d'argent. Cela permettra de doter l'association d'un nouveau camion, car celui de l'association est un peu obsolète.

Une convention signée avec le Valtom

La collecte de radiographie est donc très importante. Depuis quelques années, le nombre de radios récolté oscille entre 4 et 6 tonnes par an. Il a augmenté depuis qu'une convention a été signée avec le Valtom, le syndicat chargé de la valorisation et du traitement des déchets dans le Puy-De-Dôme et le nord de la Haute-Loire. Cela permet de récupérer les radios recyclées dans les déchetteries de ce secteur.

Depuis la création de l'association en 2001, 140 tonnes de matériel ont été récoltés. La campagne de 2017 a permis de recueillir près de 20 tonnes de matériel médical pour 56 missions à travers le monde. Vous pouvez déposer vos radios mais tout autre matériel lors des permanences de l'association les lundi et mardi de 14h à 17h (4 voie militaire des Gravanches à Clermont).