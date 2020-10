Les pharmacies en manque de masques pour enfants à Toulouse

Si vous allez à la pharmacie et que vous trouvez des masques chirurgicaux pour enfants, vous avez de la chance. Les pharmacies de la région toulousaine n'en ont quasiment pas en ce moment. Plus exactement, elles ne les ont pas encore reçus. Cela vaut pour des petites pharmacies dans le centre-ville de Toulouse, mais aussi pour les grandes parapharmacies Lafayette. Ces dernières expliquent qu'elles ont passé commande pour avoir plusieurs milliers de masques mais il faut attendre.

Il a été suggéré aux familles de tenter les magasins de bricolage mais les magasins Leroy Merlin à Colomiers, Balma et Albi n'en ont pas. Ils n'ont que des tailles adulte. Restent donc les grandes surfaces qui en vendent parfois, et la solution des masques en tissus. Pendant le confinement, dans le Lot, l'entreprise Quercy Cré'action avait fabriqué des masques pour des collégiens. Julie Zitte est coordinatrice des chantiers d'insertion en couture sur Cahors et Moncuq : " Le conseil départemental du Lot a commandé 10.500 masques pour enfants pendant le confinement. Ça peut aller à des enfants de CM1/CM2. _Je pense que pour des enfants en primaire, il faudrait qu'on reparte sur des tailles qu'on a confectionnées pendant le confinement et qui étaient vraiment plus petites_." Julie Zitte ajoute qu'elle ne lance pas de confection pour l'instant, elle attend d'éventuelles commandes des mairies pour ne pas se retrouver avec des masques sur les bras.