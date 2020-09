Les pièces de 1 et 2 centimes pourraient bien disparaître

La Belgique et l'Irlande ont déjà renoncé à l'utilisation des deux plus petites pièces de la monnaie européenne. En 2014 pour la première, un an plus tard pour la seconde. Elles coûteraient très cher à la fabrication et rendraient compliqués le paiement en liquide de certaines petites sommes, ainsi que le rendu de la monnaie chez les commerçants.

Alors la commission européenne a lancé une vaste enquête en ligne pour demander leur avis aux habitants de la zone euro. Leur suppression entraînerait l'arrondi aux 5 centimes les plus pertinents. Ainsi un article à 1,58 euro serait arrondi à 1,60 euro et celui à 1,57 euro passerait à 1,55 euro.

Dommage pour ceux qui tentent de nous faire croire qu'une chemise à 39,99 euros coûte finalement moins de 40 euros!

Dommage également pour les collectionneurs ou les économes qui, en stockant leur mitraille dans un bas de laine, pensaient pouvoir arrondir leurs fins de mois ou se payer des vacances.