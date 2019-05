Les Pieds-noirs vieillissent, le pèlerinage de Santa-Cruz tente de persister

Nîmes, France

La rue qui mène au sanctuaire est déserte en ce jeudi de l'Ascension. Une image improbable pour Pierre, originaire d'Oran. "Avant, ici, je pouvais à peine respirer. Tout le quartier du Mas de Mingue était en fête ! Je me souviens des embouteillages, des stands de charcuterie et des Pieds-noirs qui riaient fort... Tout s'efface. Le souvenir de l'Algérie s'efface."

La vierge d'Oran a été ramenée en France dans les années 60, où un sanctuaire a été construit, identique à celui d'Oran © Radio France - Claire Leys

Pour retrouver l'atmosphère de Santa-Cruz, il faut grimper en haut du quartier et pénétrer dans le sanctuaire. Des centaines de Pieds-noirs sont toujours là, attablés autour d'un barbecue, en attendant la procession. "Regardez autour de vous, toutes ces cannes et ces fauteuils roulants, déplore Bernard. J'ai 70 ans et je fais partie des plus jeunes !" L'Oranais a raconté son histoire à ses enfants : l'enfance en Algérie, le retour en France. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas venus se recueillir avec leur père. "Mes enfants n'ont pas connu l'Algérie et ça ne les intéresse pas. Pour être Pied-noir, il faut être né là-bas."

Transmettre

Christophe n'est pas d'accord. Il vient au sanctuaire depuis des dizaines d'années. Pourtant, il n'a pas vécu en l'Algérie. L'histoire de sa famille à Oran, il la connaît par cœur. Mieux, il la transmet à son fils de 9 ans, Loan. Le petit garçon tient fièrement un album photo dans ses mains. A l'intérieur, des photos de son arrière grand-père. "C'est pour se souvenir du passé", raconte-t-il.

Loan vient au pèlerinage de Santa Cruz depuis qu'il est tout petit © Radio France - Claire Leys

A côté de Loan, un monsieur de 100 ans observe la procession, en silence. Peut-être qu'il ne pourra pas revenir l'année prochaine.... Loan, lui, sera là. C'est promis.