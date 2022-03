Piétons et voitures interdits, ce dimanche, à Toulouse autour de l'école Ohr Torah et de la Halle aux Grains

La préfecture va mettre en place des périmètres de sécurité autour de l'école juive Ohr Torah et de la Halle aux Grains où auront lieu des cérémonies d'hommage aux victimes des attentats de mars 2012 à Toulouse et à Montauban. Emmanuel Macron et le président israélien sont attendus.