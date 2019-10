Les piétons et les cyclistes mal éclairés sont victimes du passage à l'heure d'hiver

Saint-Alban-Leysse, France

A quelques heures du changement, du passage à l'heure d'hiver, on vous met en garde, pas uniquement au sujet du rythme de sommeil perturbé pour vos enfants. On recense chaque hiver une augmentation de 47% des accidents corporels pour la seule tranche horaire 17h-19h, entre les mois d'octobre et de novembre, dans les semaines qui suivent le changement d'heure.

Surtout en zone montagne, comme en pays de Savoie, le nuit va arriver très très tôt ! Piétons, joggeurs et cyclistes, prenez vos précautions, ne soyez pas surpris par la nuit. Une seule solution : voir et être vu !

Reportage chez le Décathlon près de Chambéry Copier

Plus on est visible, mieux c'est !

Au Décathlon de Saint-Alban-Leysse, dans l'agglomération de Chambéry, on a développé les offres de sécurité liée au passage à l'heure d'hiver. C'est le rush pour les vélos avec des kits "avant/arrière" très efficaces pour moins de 30 euros.

Bastien depuis 10 ans au service du vélo © Radio France - Christophe Van Veen

Bastien, cycliste amateur, est vendeur dans la surface spécialisée depuis une dizaine d'années. Pour lui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'éclairer correctement. Les équipements ne coûtent pas très chers, ils sont adaptés à chaque pratique de vélo et de plus en plus ils se "clipsent" partout grâce à des systèmes d'élastique. "La lampe frontale, c'est top pour les marcheurs. Pour les vélos, il y a des équipements adaptés qui sont plus confortables".

Yannick est lui joggeur et vendeur dans ce rayon du running et du trail. Il recommande le gilet jaune, mais pas seulement. Là aussi, l'investissement est modique Le brassard réfléchissant, c'est 5 euros Les petites lumières pour chaussures, 4 euros, et sur le torse, pour être vu par les voitures que l'on croise, autour de 30 euros. Se sécuriser ne coûte pas si cher.

On n'insistera jamais assez sur l'habillement. Vêtements clairs préférables à la tenue gothique sombre.

Et les automobilistes aussi doivent être sur leurs gardes

Il n'y a pas de raison que les piétons et les cyclistes soient les seuls à faire des efforts. Du côté des automobilistes, il faut ralentir à l'approche d'un passage piéton, pour être capable de freiner à temps. Le non-respect de la priorité aux piétons peut être sanctionné par une amende de 135 euros et la perte de 6 points sur le permis de conduire.

C'est le moment où jamais de faire vérifier vos phares.

► AU FAIT, DIMANCHE, ON RECULE LES MONTRES D'UNE HEURE !