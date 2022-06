Les piscines municipales de quartier seront fermées cet été à Avignon

Les quatre piscines couvertes d'Avignon n'ouvriront pas leurs portes cet été. En juillet et août, seul le stade nautique sera ouvert. Cette fermeture concerne les piscines Jean Clément à Montfavet, Pierre Reyne intramuros, Chevalier de Folard près de la rocade et Stuart Mill quartier St-Jean. Un choix de la mairie, qui évoque les travaux de réhabilitation et le le fait que ces piscines sont très énergivores à l'heure où le prix du gaz et de l'électricité explose. Résultat : une seule piscine pour une ville de 92.000 habitants alors que l'été s'annonce chaud.

Des piscines très énergivores

Une seule piscine pour les Avignonnais, les habitants des environs, les touristes, alors que l'été s'annonce chaud, est-ce-que ce sera suffisant ? La mairie assure que oui. Elle estime que le stade nautique est capable d'absorber la fréquentation de toutes les autres piscines. Elle veut aussi rassurer pour l'avenir : ces piscines restent fermées cet été mais ouvriront toute l'année dès qu'elles seront rénovées. Car ces quatre piscines, dont les travaux de réhabilitation s'étalent jusqu'en 2024, sont anciennes et consomment beaucoup, pour chauffer l'eau et les bâtiments. Les factures sont salées, surtout en ce moment, en pleine inflation, alors que les prix de l'énergie explosent. La mairie privilégie donc le stade nautique.

Mais le prix n'est pas le même. Plein tarif, c'est 2,50 euros les piscines de quartier, 8 euros le stade nautique. Ce n'est pas non plus la même offre répond la mairie, avec un bassin de 50 mètres, un plongeoir, une pataugeoire, des jeux aquatiques. Si l'on souhaite simplement enchaîner les longueurs, le tarif de 2,50 euros sera maintenu pour les Avignonnais du lundi au samedi de 8h à 11h. C'est aussi quatre euros tous les dimanches de l'été.

Zinèbe Haddaoui, l'adjointe aux sports justifie ce choix : "Une fois que ces piscines seront rénovées et moins énergivores, elles rouvriront au public l'été. Elles seront aussi plus adaptées à l'activité de loisirs. Nous voulons aussi promouvoir cette belle installation qu'est le stade nautique. On a ajouté des créneaux pour les nageurs. Puis petit à petit, les Avignonnais retrouveront leurs piscines."