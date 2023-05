Les piscinistes interpellent Emmanuel Macron et en appellent à son bon sens

La FPP, la Fédération des Professionnels de la Piscine, est en colère. Elle en veut à l'arrêté pris par le Ministre de la transition écologique d'interdire la vente des piscines hors-sol aux particuliers dans les Pyrénées-Orientales pour cause de sécheresse. Pour elle, c'est tout simplement illégal. Elle veut attaquer en justice cet arrêté. "C'est non seulement illégal mais aussi totalement improductif, car les clients se fourniront sur internet ou à l'étranger" écrit la FPP dans un communiqué. La fédération craint que cette interdiction centrée sur un département soit élargie à un territoire plus large.

"Un discrédit sur la profession"

Pour elle, ce que scandent les élus locaux et les pouvoirs publics est dénigrant et jette "le discrédit sur l'ensemble d'un secteur d'activité français leader en Europe". Elle rappelle également que les "trois millions de bassins installés en France -dont plus de 54.000 dans les Alpes-Maritimes (ndr) - ne représentent que 0,15% de l'utilisation de l'eau au niveau national". La FPP parle donc d'une "stigmatisation des piscines" qui du coup sème le doute chez les Français.