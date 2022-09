Les pistes de la ville de Tours pour réduire sa facture énergétique

La mairie de Tours devrait être raccordée au réseau de chaleur l'an prochain et ne serait donc plus chauffée au gaz.

En ces temps où nous sommes tous appelés à la sobriété énergétique, la ville de Tours va prendre sa part. Pour participer non seulement à l'effort collectif mais surtout pour réaliser des économies, alors que la facture d'énergie devrait s'établir à 10 millions d'euros en 2023. C'est deux fois plus qu'en 2019.

Parmi les mesures déjà actées qui seront présentées en conseil municipal, lundi 3 octobre, il y a l'abaissement de la température d'un degré dans les bassins des piscines municipales et les gymnases. C'est en vigueur depuis la rentrée. La climatisation dans les bâtiments publics l'été, elle, ne sera déclenchée qu'au-dessus de 26 degrés. La municipalité va aussi automatiser l'extinction des ordinateurs et imprimantes raccordés aux réseaux. Tout cela va permettre une économie de 300.000 euros par an.

Changer le mix énergétique

Ensuite, ce ne sont que des orientations. La municipalité réfléchit à couper le robinet de certaines fontaines, comme celle de la place de la Liberté, pas super jolie qui plus est, et très consommatrice en eau et en électricité. Ça coûte 170.000 euros chaque année.

Autre enjeu : poursuivre la production d'énergie renouvelable, comme la biomasse qui chauffe aujourd'hui un tiers des bâtiments publics de la ville. La mairie centrale devrait être raccordée l'an prochain à ce réseau de chaleur devenu moins cher que le gaz avec l'envolée des prix. L'idée, c'est que ces énergies vertes prennent une part plus importante que les énergies fossiles dans le mix énergétique.

Une société publique locale pour les dossiers liés à la rénovation énergétique

Enfin, il faudra ensuite poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment des écoles pour qui la consigne, cet automne et cet hiver, c'est de chauffer à 19 degrés. Or, pour celles qui sont considérées comme des passoires thermiques, c'est impossible.

Pour faciliter et accélérer les chantiers, la ville de Tours et la Métropole vont créer le mois prochain une nouvelle structure ; une société publique locale (SPL) de 3-4 personnes au démarrage. Elle sera chargée de mener des études préalables, de suivre les travaux et de faciliter les contrats, en obtenant des subventions. Le capital, au départ, sera de 225.000 euros, réparti de manière équitable entre la mairie tourangelle et la Métropole. D'autres collectivités pourront y être intégrées si elles le souhaitent.