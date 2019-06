Les plages de Charente-Maritime prises d'assaut par les baigneurs pour le pont de l'Ascension

Les plages de Charente-Maritime avaient des airs d'été pour le week-end de l'Ascension. Les fortes chaleurs ont attiré les baigneurs. On a relevé 27,2 degrés samedi sur la plage des Minimes à la Rochelle

Comme un parfum d'été pour ce long week-end de l'Ascension dans nos deux Charentes où le thermomètre a flirté avec les 30 degrés. Des températures qui ont donné à beaucoup , des envies de baignade.

Les baigneurs sont au rendez-vous plage des Minimes © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Ce samedi on a relevé 27,2 degrés à 17h40 au port des Minimes de La Rochelle. Résultat, sur la plage on se serait cru en plein mois de juillet. Une bonne opération pour les marchands de glaces , bars de plage et autres professionnels qui ont fait le plein. A titre d'exemple 250 litres à 300 litres de glaces ont été consommés, en une seule journée chez "tonton maboul", soit l'équivalent d'une grosse journée au mois d'août. C'est le premier week-end d'affluence depuis les vacances de Pâques.