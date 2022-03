Les plages de La Baule et Pornichet se font une beauté avant l'été

La plage se prépare pour les beaux jours. Les villes de Pornichet et La Baule procèdent au nivellement de leurs plages côté baie. Il s'agit de réutiliser le sable accumulé naturellement pour aplanir les 7 km de plage et permettre ainsi à chacun de profiter de la plage en toute sécurité.

Du 17 mars au 1er avril, les villes de La Baule et de Pornichet lancent les travaux de nivellement avant la saison estivale. Une opération qui consiste à déplacer le sable accumulé naturellement à proximité du port d’échouage de Pornichet, pour aplanir les 7 km de plage de façon uniforme. Afin d’assurer le bon déroulement de cette intervention, effectuée par des engins de chantier et des poids lourds, les plages de la baie seront interdites au public pendant toute la durée de l’opération (de l’avenue de Lyon jusqu’à l’avenue de la Concorde). Cette fermeture est nécessaire pour assurer la sécurité des usagers, et permettre aux différents opérateurs d’évoluer dans les meilleures conditions de sécurité possible.

La plage des Libraires sera interdite au public pendant toute la durée de l’opération les 17 et 18 mars, du 21 au 23 mars et du 30 mars au 1er avril, en journée de 7h30 à 17h.

Le nivellement des plages permet à chacun, ensuite, de profiter de la plage en toute tranquillité (en limitant les dangers), et aux différentes activités d’évoluer dans les meilleures conditions.