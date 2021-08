Les agents de la propreté ramassent six tonnes par jour de déchets sur les plages niçoises

Les équipes de nettoyage s'activent du petit matin jusqu'au soir pour que les plages de la Baie des Anges soient propres et agréables. Une collecte supplémentaire a lieu le soir. Et des poubelles "intelligentes" sont testées.

Au petit matin, vers 5 heures, quand tout le monde dort encore, les agents de la propreté de la ville de Nice se retrouvent sur le Quai des Etats-Unis pour une grande opération de nettoyage. L'été, ils sont une cinquantaine a arpenté les plages niçoises. Le ballet de la propreté est très bien orchestré. Des agents munis de pinces à déchets traînent des paniers qu'ils remplissent de mégots, de papiers, de bouteilles cassées. Pendant que d'autres enlèvent les poubelles, les nettoient et changent les sacs verts. Des camions récupèrent tous les déchets. D'autres nettoient les trottoirs de la Promenade des Anglais. Un "bateau-nettoyeur" passe aussi près des côtes pour nettoyer les galets.

Six tonnes de déchets récoltées par jour sur les plages niçoises

Les équipes ramassent en ce moment six tonnes de déchets par jour sur les plages entre Castel et Carras. Des cartons de pizza, des emballages de fast-food, des bouteilles d'alcool, des papiers de nourriture. Parmi ces déchets, il y a trois tonnes de verre explique Laurent Calatayud, directeur du service propreté à la ville de Nice. L'été, les équipes sont renforcées et la collecte aussi. Il y a un gros nettoyage le matin dés 5h30, ensuite une collecte des poubelles en début d'après-midi et une collecte supplémentaire en soirée vers 22 heures. La journée les baigneurs ont le réflexe de mettre leurs déchets dans les corbeilles bleues sur la plage explique Laurent Calatayud. Mais à partir de 23 heures, avec les fêtards, c'est plus compliqué ajoute t-il.

Des poubelles intelligentes qui broient les emballages

Pour éviter que les poubelles débordent sur la plage, la ville de Nice teste des "containers compacteurs" explique Pierre-Paul Léonelli, adjoint à la ville de Nice en charge de la propreté. Ces poubelles intelligentes permettent de compacter les déchets, de recevoir ainsi plus de détritus. Trois de ces containers sont en test. Installés en face du Casino Ruhl et du fast-food américain, leur efficacité est remarquable affirme Pierre-Paul Léonelli. Depuis qu'ils ont été installés, il n'y a plus de déchets sur le trottoir. Ces containers intelligents sont reliés à une application qui permet de savoir en temps réel le taux de remplissage du bac à ordures. Des équipes sont ainsi envoyées en conséquence pour éviter des débordements.

Cette poubelle permet de compacter les déchets et d'éviter les débordements sur le trottoir. © Radio France - Justine Leclercq