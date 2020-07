La ville de Marseille annonce que les plages du Prophète et de la Pointe Rouge interdites à la baignade ce mercredi matin en raison d'une mauvaise qualité de l'eau. D'autres prélèvements sont prévus dans la journée.

Les plages du Prophète et de la Pointe Rouge à Marseille interdites à la baignade ce mercredi matin

Impossible d'aller prendre un bain ce mercredi matin sur les plages du Prophète et de la Pointe Rouge. Elles sont interdites à la baignade à cause de la mauvaise qualité de l'eau suite à des prélèvements effectués ce matin. La ville de Marseille précise que des investigations sont en cours et que de nouvelles analyses seront effectuées avant la réouverture.