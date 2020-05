Les plages rouvrent en Corse

Enfin !

Même si on ne peut pas encore tout faire et tout le temps, puisque les plages sont ouvertes du lever au coucher du soleil, et qu'il y est interdit d'y pique-niquer, d'y faire des barbecues et d'y consommer de l'alcool pour éviter les rassemblements.

Qu'importe !! Après 2 mois d'un confinement imposé alors que l'on vit au bord de mer, ce jeudi a marqué le grand retour des amoureux de la bronzette et de la baignade, seul , ou en famille ou entre amis

Les retrouvailles avec la Grande Bleue en famille © Radio France - Pierre-Louis Sardi

La grande bleue enfin, comme avant, c'était notamment le cas jeudi matin sur la plage de l'Arinella, à Bastia

Des baigneurs ravis de retrouver leur plage Copier

A présent, les gérants de paillotes espèrent une ré-ouverture de leurs établissements le 2 juin prochain.