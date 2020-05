Les plages rouvrent sur Granville

C'est le député manchois du sud du département Bertrand Sorre qui l'annonce sur sa page Facebook ce matin : les plages et le retour en mer pour la plaisance autorisés pour le territoire de Granville Terre et Mer.

Le préfet annonçait hier que les autorisations tomberaient avant ce week-end c'est arrivé plus tôt que prévu pour le territoire de Garnville Terre et Mer. Les plages et le retour en mer pour la plaisance sont de nouveau autorisés. C'est le député manchois du sud du département Bertrand Sorre qui l'annonce sur sa page Facebook. : "Vous pourrez donc dès cet après-midi jeudi, retrouver ces grands espaces (digues, plages, mer et bassins de navigation) et y vivre vos passions MAIS uniquement pour une pratique active (marche, footing, linge côte, natation, surf, kyte, planche, paddle...) et bien sûr dans le respect de la distanciation physique. Bravo et merci aux Maires de Granville Terre et Mer pour avoir conjointement demandé très rapidement l’autorisation ! Attention ⚠️ Tout manquement entraînerait malheureusement une fermeture immédiate ce que personne ne souhaite. Prenez bien soin de vous !" ajoute le député.

La liste des autres communes connues avant le week-end

Pour le moment, 36 demandes ont été formulées. Elles proviennent de communes et d'intercommunalités. La bronzette ou le pique-nique avec une quinzaine de copains devant le coucher de soleil, c'est non. L'autorisation vaut pour des activités comme la promenade, le footing, la nage, le surf, ou encore la petit partie de pêche à pied, dans le respect des gestes barrières et des distances. L'entraînement des chevaux également : des créneaux horaires pourraient être mis en place pour permettre ces différentes activités. Et ce sera encore une fois, au maire de veiller au bon respect des choses. La liste des communes autorisées doit être connue avant le week-end,

Concernant les activités de plaisance, à voile ou à moteur, même procédé : c'est au maire de faire la demande. En cas d'autorisation, ils devront veiller aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de monde sur les pontons.

La Manche compte 350 km de côte et 104 communes littorales