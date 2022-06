Les dénonciations de violences sexistes et sexuelles ont fortement augmenté en 2021 en France, selon le bilan "Insécurité et délinquance" publié ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Le nombre de plaintes est en hausse de 33% en un an.

Les plaintes pour violences sexistes et sexuelles en hausse de 33% sur un an en France

Les plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont augmenté d'un tiers entre 2020 et 2021 en France (photo d'illustration)

Des dénonciations de violences sexistes ou sexuelles qui bondissent : dans un contexte de libération de la parole des victimes et d'une meilleure prise en compte de leurs témoignages, "la tendance très marquée à la hausse" des plaintes pour violences sexuelles ne fait que se confirmer en 2021 selon le ministère de l'Intérieur.

Un tiers de plaintes supplémentaires en un an

Selon le bilan "Insécurité et délinquance" publié ce jeudi par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure, des plaintes ont été déposées pour plus de 75.000 faits de violences sexuelles en 2021, qu'il s'agisse de viols, tentatives de viols ou agressions sexuelles, soit une hausse d'un tiers sur un an. Elles avaient déjà augmenté les années précédentes, de 19% en 2018 et 12% en 2019, après le mouvement MeToo, avant une année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 : le nombre de plaintes n'avait augmenté que de 3% sur cette année.

Les plaintes pour des faits anciens voire prescrits progressent également : la part des plaintes concernant des violences sexuelles subies pendant l'enfance ou l'adolescence a augmenté de 27% en un an. Celles pour des faits dénoncés remontant à plus de cinq ans représentent 19% du total en 2021 contre 11% en 2016.

Hausse des plaintes pour violences intrafamiliales

Les violences intrafamiliales font aussi davantage l'objet de dénonciations désormais : elles représentent plus de la moitié des plaintes déposées en 2021 pour "coups et blessures volontaires", une proportion en légère hausse depuis cinq ans. Ces violences sont en forte hausse en 2021 (+14 % en un an), après déjà deux années de hausses consécutives (+10 % en 2020 et +14 % en 2019).

84% des victimes sont des femmes. 9 sur 10 ont subi des coups de la part de leur conjoint. Quel que soit le genre des victimes, les auteurs de ces violences intrafamiliales sont quasiment uniquement des hommes, près de neuf sur dix pour les coups et blessures volontaires et 97% pour les violences sexuelles. Il s'agit selon les statisticiens du ministère de l'Intérieur à majorité d'hommes majeurs et de nationalité française.

Malgré la hausse des dénonciations, le bilan du ministère observe tout de même que le nombre de plaintes pour des violences sexistes et sexuelles est toujours loin des chiffres de victimation, estimant qu'il "sous-estime encore largement le phénomène", malgré les efforts faits pour l'accueil des victimes, avec le renforcement de la formation des forces de l'ordre, et le Grenelle des violences conjugales. Selon l'enquête "Cadre de vie et sécurité" sur la période 2016-2018, moins d'une victime de violences sexuelles sur six dépose plainte.