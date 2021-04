Depuis cinq ans, les plaisanciers doivent faire face à une recrudescence des incivilités dans le petit port touristique de Marseille : des intrusions et dégradations en tout genre des bateaux amarrés. Les riverains ont donc érigé des barrières et ont été entendus par la Métropole.

Les plaisanciers du port marseillais du Vallon des Auffes ne plaisantent plus avec la sécurité

La Métropole leur a donné rendez vous lundi 19 avril pour faire le point sur les infrastructures à mettre en place pour sécuriser le parc à bateaux du Vallon des Auffes. D'ici là, les barrières installées récemment par le collectif de riverains du petit port marseillais vont être démontées.

Les plaisanciers veulent que l'AOT (autorisation d'occupation temporaire) qui coûte, pour l'ensemble du port, 29.000 euros par an, soit respectée par les centaines de badauds et de fêtards qui se rendent nuit et jour au Vallon des Auffes.

"C'est comme si vous louiez un appartement et que vous laissiez la porte ouverte." - Charles Cieussea, président de la PPVA (l'amicale des pêcheurs plaisanciers du Vallon des Auffes)

Les barrières du Vallon des Auffes vont tomber

Le combat des habitants a été bref mais gagnant. Les riverains, lassés des dégradations, de la saleté et de la gêne occasionnée par les nombreux fêtards qui se donnent rendez-vous au Vallon, ont érigé des barrières pour protéger leurs bateaux et réclamer une intervention de la Métropole.

"Si votre treuil descend d'un coup, ça peut être dangereux avec le monde qu'il y a parfois." - Alain , plaisancier au Vallon des Auffes

Message et menace entendus par la Métropole qui a donc promis d'intervenir pour empêcher l'intrusiondes badauds. Les barrières de fortune seront prochainement levées.