"Les plannings sont très tendus" à l'Ehpad de Saint-Astier explique son directeur

La situation est difficile à l'Ehpad de Saint-Astier. On vous en parlait, il y a quelques jours : 36 résidents et soignants ont été contaminés par le Covid-19. Parmi les malades, 22 soignants et seuls trois d'entre eux sont revenus travailler. Malgré des remplacements, la situation est difficile.