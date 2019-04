Les plans des pompiers en cas d'incendie dans le vieux Mans

Le commandant Benoît Guérin, chef du service prévention et prévision des risques au SDIS 72, sur le parvis de la cathédrale du Mans.

Le Mans, France

Le risque qu'un incendie se déclenche n'est pas plus élevé dans la cité Plantagenêt qu'ailleurs. Ce que craignent les pompiers, c'est que les flammes peuvent s'y propager plus facilement, sous les vastes voûtes de la cathédrale ou dans les immeubles collés les uns aux autres.

Le quartier fait donc l'objet d'une attention particulière de la part du commandant Benoît Guérin, chef du service prévention et prévision des risques au SDIS 72. Des plans d'action détaillés sont en place depuis des années.

1. Connaître les risques

"C'est le propre des centres historiques : nous avons des charpentes enchevêtrées, du bois sec... à l'époque les murs coupe-feu n'existaient pas, pointe le commandant Benoît Guérin. En cas d'incendie c'est donc tout un îlot qu'il faut surveiller. A la cathédrale, il faut se méfier des flammèches qui pourraient toucher les habitations en contrebas".

2. Savoir où l'on met les pieds

Les pompiers de la Sarthe font une reconnaissance "au moins une fois par an" dans la cathédrale, afin de savoir exactement par où ils peuvent accéder aux combles. "Nous savons aussi reconnu l'ensemble des rues de la cité Plantagenêt. Nous savons donc à l'avance où il est possible de passer avec nos engins et où il faut aller à pieds".

3. "Taper fort"

Pour l'ensemble du quartier, les pompiers ont prévu à l'avance quels moyens déployer en fonction du bâtiment concerné. "Pour tout départ de feu à la cathédrale, près d'une centaine de pompiers sont immédiatement mobilisés. C'est un déploiement réflexe, il s'agit de taper fort pour enrayer la propagation", précise Benoît Guérin. Pour les départs de feu dans la cité Plantagenêt, plusieurs dizaines de pompiers sont donc systématiquement mobilisés d'entrée de jeu. Lors de la dernière intervention ce type, au mois d'août dernier, ils étaient une trentaine.