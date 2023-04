Les platanes du Val d'Adour menacés par un champignon mortel

Depuis 2019, un champignon infecte les platanes des Hautes-Pyrénées. Ramené par les Américains en 1945 à la libération, il infectait des caisses de munitions en bois. Ce champignon est porteur d'une maladie létal pour les platanes, le chancre coloré. En quelques mois, l'arbre pourrit tout simplement sur pied avant de tomber et de libérer des spores qui contaminent ensuite d'autres platanes.

Depuis 2020, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) dresse une carte des platanes infectés. Aujourd'hui, ils en ont recensé plus de 600 sur tout le secteur du Val d'Adour. Une réunion avec les maires des communes touchées a donc été organisée, avec l'ordre d'abattre, selon un protocole précis, tous les platanes infectés par le chancre.

"Je pense que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus un platane en vallée d'Adour... Même si on respecte les règles, ça se transmet par l'eau. Le paysage n'aura plus rien à voir, qu'est ce qu'on pourrait bien planter pour remplacer les platanes" déplore Denis Gronnier, maire de Sarriac-Bigorre. Sa commune à plus d'une dizaine de platanes infectés, il est obligé de les abattre, mais pour l'instant, aucune alternative n'est proposée...