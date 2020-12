Les plats fait maison du collectif #PourEux continuent de réconforter les sans-abris de Bordeaux

Le mouvement citoyen de distribution de repas aux sans-abris #PourEux, né en mars, est reparti de plus belle à Bordeaux avec le second confinement. Les bénévoles ont livré leur millième panier-repas en décembre 2020. Et ils ne comptent pas s'arrêter là.

Cuisiner et distribuer des plats chauds aux sans-abris. C'est le principe du mouvement citoyen #PourEux, né le 23 mars dernier à Bordeaux, et qui a repris de plus belle avec le second confinement. Ils ont récemment livré leur millième panier-repas.

Dans ce collectif, il y a d'abord les cuisiniers, comme Dominique. Ce dimanche 13 décembre, elle a préparé un "poulet sauté aux poivrons, aux pommes de terre et aux olives. On fait des plats abondants, copieux et agréables au goût", sourit-elle en remplissant les barquettes. Pour cette retraitée bordelaise, participer au mouvement #PourEux était évident : "On a la chance d'avoir un toit sur la tête. Donner du temps, de la chaleur, c'est important. Et puis il y a les rencontres avec les livreurs," souligne celle qui estime que "celui qui donne a autant de bénéfices que celui qui reçoit."

Dominique, devant le plat fait maison qu'elle a préparé pour les sans-abris de Bordeaux, le 13 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

Une organisation bien rodée

Une fois le panier-repas préparé, Dominique passe le relai à Aude et son fils Yoann, 10 ans. Ce sont eux qui sillonnent la ville à vélo pour distribuer les plats chauds. "J'aide les gens, pour qu'ils survivent", explique Yoann. "Apporter un repas chaud le midi, surtout quand les conditions climatiques sont mauvaises et que nous, on a la chance de pouvoir rentrer se changer quand il pleut, c'est gratifiant", abonde Aude, sa mère. Le collectif compte actuellement 40 livreurs, qui distribuent 40 repas en moyenne par jour à Bordeaux.

Thomas, Cyprien, Aude, Yoann et Alfred, membres du collectif #PourEux à Bordeaux, le 13 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

Celui qui donne a autant de bénéfices que celui qui reçoit", Dominique, cuisinière pour le mouvement #PourEux

Ce 13 décembre, la distribution commence à côté du palais Gallien, à Bordeaux. Jérémy connaît les membres du collectif #PourEux depuis plusieurs mois. Ce sans-abri bordelais souligne l'importance de "manger chaud". "C'est glorifiant pour ceux qui nous donnent. Et nous, ça nous fait vachement de bien", dit-t-il.

Les membres du collectif #PourEux distribuent des paniers-repas aux sans-abris près du palais Gallien, le 13 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

Nouer une relation de confiance

Mais il n'y a pas que l'aspect alimentaire qui importe au collectif : les bénévoles nouent aussi un lien de confiance avec les sans-abris. "Ils sont contents de nous voir arriver et nous on est contents de les voir", explique Thomas, lui aussi livreur à vélo. "Quand il pleut ou qu'il fait très froid, on se demande où ils sont ... Et quand on les revoit le lendemain, on est rassurés", sourit-il.

Certains sans domicile fixe, comme Mina et son compagnon Alfred, ont même intégré l'équipe de #PourEux : "On en bénéficie, donc c'est cool de faire tourner le truc. Et puis ça permet de voir des potes", explique Mina. "Tant qu'on est disponible, on continue", abonde Alfred.

Si vous souhaitez participer au mouvement, rendez-vous sur leur page Facebook.