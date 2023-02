Les plus de 55 ans travaillent leur mémoire à Saint-Berthevin

Les ateliers regroupent une petite dizaine de séniors. L'animatrice de l'atelier, Jeannine, lit un texte puis les élèves doivent répondre ensuite à des questions pour voir ce qu'ils ont retenu. Ensuite, les stagiaires doivent regarder attentivement une photo pendant quelques minutes, et ensuite, il s'agit de retrouver les éléments du décor, et ce n'est pas facile, reconnait Micheline : "Je voulais mettre "bibliothèque", mais le mot ne me revenait pas alors j'ai mis "bureau". Micheline qui s'en amuse et qui d'une petite voix avoue "je pense que je vais redoubler"!. Alors on va rassurer Micheline, il n'y a pas de note comme à l'école, mais ça permet quand même de connaitre son niveau de mémoire, comme le reconnait un autre élève Jean-Claude : "parfois on se rend compte qu'on est un peu plus limité. Si on est concentré et motivé, et bien on se rend compte qu'on peut récupérer de la mémoire." Les ateliers sont pleins jusqu'au printemps, mais de nouveaux créneaux seront proposés à la rentrée de septembre.

Prendre soin de soin, c'est prendre soin de sa mémoire

La mémoire est l’une des fonctions essentielles de notre cerveau. Celle-ci nous permet à la fois : de capter, d'enregistrer, de conserver et de restituer. Il existe deux types de mémoire :