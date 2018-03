21000 Dijon, France

Le Parc des Expos accueille ce jeudi et ce vendredi la 5e édition du Salon des seniors. Intitulée "Bien vieillir en Côte-d'Or", cette manifestation est organisée par le Conseil départemental. Alors que notre département compte environ 70.000 personnes âgées de plus de 60 ans, certains stands sont consacrés à la sécurité routière. Une problématique très importante pour les seniors quand on sait que 20% des morts sur nos routes sont âgées de plus de 65 ans. Et surtout les seniors représentent 52% des personnes tuées en temps que piétons!

Au Salon des seniors de Dijon la Prévention Routière tient un stand avec des animations un peu spéciales pour sensibiliser les automobilistes aux dangers de la route © Radio France - Thomas Nougaillon

Pierre Chapet, a 90 ans, cet habitant de Fontaine-lès-Dijon, a le permis de conduire depuis 1950. Il vient de faire 400 kilomètres en voiture d'une seule traite! Mais Pierre l'assure, il est très prudent. "J'ai diminué la vitesse, j'évite de boire chaque fois que je conduis, je fais de plus en plus attention. Et mes 400 kilomètres je les ai divisés en deux parties avec une interruption d'une heure et demie à partir de 200 kilomètres!" Pierre sent bien qu'il n'a plus trente ans. "Il y a la vision d'un côté, il y a l'ouïe aussi qui joue. Du coup j'évite aussi de rouler les jours où il y a du monde sur les routes comme le week-end par exemple". Pierre qui n'a pas prévu pour l'instant d'arrêter définitivement de conduire.

Pierre Chapet, aura 90 ans, début avril, il conduit toujours. Une conduite en toute sécurité grâce à quelques petits "trucs"... Copier

Sur le stand de la Prévention Routière de Côte-d'Or, Alain Le Cunff, invite ceux qui le veulent à chausser des lunettes et à se balader sur un drôle de tapis. Il a fait le coup à Martial, 71 ans, de Dijon. "Là, vous allez mettre ces lunettes qui vont transformer votre vue comme si vous étiez en état de fatigue en fin de journée". Martial déambule ensuite sur un tapis qui représente un circuit sur route avec des maisons, des usines, des animaux qui traversent la chaussée et bien sûr toute la signalisation habituelle: feux rouges, stops qu'il faut respecter. "Tout cela c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'en état de fatigue, il vaut mieux s'arrêter" explique le bénévole.

Le test de la Prévention routière avec Alain Le Cunff l'un des bénévoles en Côte-d'Or Copier

La Prévention routière possède diverses lunettes pour simuler la fatigue, la conduite en état d'alcoolémie ou sous l'empire des stupéfiants © Radio France - Thomas Nougaillon

Les chiffres de fréquentation de ce salon sont en constante augmentation: avec 5.000 visiteurs en 2014, 5.500 visiteurs en 2015, 7.000 en 2016 et 8.000 en 2017. L'entrée est gratuite.

A côté du stand de la Prévention routière, celui de la Sécurité routière et de son coordinateur en Côte-d'Or, Philippe Munier © Radio France - Thomas Nougaillon

Ce vendredi 23 mars 2018 à 7h25, Philippe Munier, le coordinateur sécurité routière en Côte-d'Or est notre invité, il répondra au micro France Bleu Bourgogne. Votre radio favorite qui est en direct toute la journée, ce vendredi, de 9h00 à 19h00 du Salon des seniors de Dijon.