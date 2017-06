Les plus de 75 ans seront deux fois plus nombreux en PACA en 2050

Dans un peu plus de 30 ans, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur devrait augmenter de 375.000 habitants. Le soleil continue d'attirer du monde, mais la population va vieillir : les plus de 75 ans seront près d'un million, selon l'Insee.

En 2050, entre Arles et Menton, il y aura 5.328.000 habitants selon l'Insee. Pour atteindre ce chiffre, chaque année, la population devrait augmenter de 10.000 personnes.

Et pourtant, la croissance démographique devrait être inférieure à celle de la moyenne nationale et surtout celle de la façade atlantique. Ce ralentissement démographique sera encore plus net pour les départements alpins, surtout les Alpes-Maritimes, qui seront moins peuplés que le Var.

Les baby-boomers prennent leur retraite

Au delà de cette croissance démographique un peu à la traîne, le phénomène le plus marquant pour les 30 prochaines années sera celui du vieillissement de la population de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

En 2014, toute la génération des baby-boomers (nés entre 1945 et 1975) aura dépassé les 65 ans. Le quatrième âge va également progresser de façon très sensible. Le nombre de personnes âgées d'au moins 75 ans aura doublé en 2050 pour atteindre le million d'habitants.

Moins de jeunes que de seniors à partir de 2020

La population active, elle, va diminuer. D'ici les 30 prochaines années, elle sera rattrapée par les inactifs (moins de 20 ans et plus de 65 ans). Les jeunes seront moins nombreux que les seniors dès 2020.