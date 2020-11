Les plus fragiles au coeur du mandat de Stéphane Haussoulier, nouveau président du département de la Somme

Stéphane Haussoulier qui a succédé ce lundi à Laurent Somon, à la tête du département de la Somme, arrive dans un contexte difficile avec la crise sanitaire et la crise économique. Invité de France Bleu Picardie ce 3 novembre, il indique qu'il va préparer le budget de l'année prochaine avec l'objectif de mettre le social au coeur de sa politique quitte à abandonner des projets votés par la majorité :

"Il faut que les plus vulnérables soient particulièrement pris en compte (...) Il ne faut pas laisser sur le bord du chemin un certain nombre de personnes qui pourraient être en difficulté donc vraiment moi ma vraie volonté c'est de faire en sorte qu'on puisse sans tabou regarder toutes les solutions quitte à revenir sur des décisions prises par la majorité auparavant".

"Revenir sur une décision idiote qui est la fermeture des librairies

Sur la question des commerces, il demande au gouvernement de revenir sur sa décision de fermer les commerces de proximité jugés non essentiels et prend pour exemple les librairies : "Ne trouvez-vous pas qu'il y a une espèce d'aberration absolue dans un monde où plutôt que revenir sur une décision idiote qui est la fermeture des librairies, je ne prends que ce cas là, (...) on préfère fermer les rayons dans les grandes surfaces". Stéphane Haussoulier demande à ce que les préfets puissent décider. "On peut imaginer que les protocoles sanitaires soient revus mais on ne peut pas laisser les choses en l'état".

Il faut saisir la justice mais ne pas prendre des arrêtés que l'on sait illégaux

En revanche, Stéphane Haussoulier indique que Saint-Valery-sur-Somme dont il est encore maire, ne prendra pas un arrêté comme celui pris par le maire d'Abbeville. "Il faut saisir la justice s'il faut le faire mais ne pas prendre des arrêtés que l'on sait illégaux".

