Les points communs entre les manifestations anti-pass sanitaire et celles des gilets jaunes

Un retour en arrière d'un an et demi ces derniers samedis dans les rues de Toulouse : les mobilisations successives contre le pass sanitaire rappellent à beaucoup la mobilisation des gilets jaunes dans la ville rose. Et l'on peut en effet dresser des analogies entre les deux, selon l'Observatoire toulousain des pratiques policières. Cet organisme est rattaché à plusieurs associations, comme la fondation Copernic, ou encore la Ligue des droits de l'homme. Ses observateurs sont présents dans toutes les manifestations importantes qui se déroulent à Toulouse. Et ils notent des points commun entre gilets jaunes et anti-pass sanitaire, que ce soit chez les manifestants, ou bien dans la réponse apportée par les forces de l'ordre.

Des "primo-manifestants"

Pascal Gassiot, membre de la Fondation Copernic et de l'Observatoire toulousain des pratiques policières note, dans les deux mouvements, la "présence importante de primo-manifestants. Des gens qui ne sont pas des manifestants expérimentés, on le voit à leur comportement, à leur manière d'être dans la manifestation, à leur protestations après l'irruption de gaz lacrymogènes, à des scènes d'énervement" détaille l'observateur.

On est à niveau de violence qui rappelle étrangement le moment des gilets jaunes

Une forte mobilisation des forces de l'ordre

Autre point commun entre les manifestations contre le pass sanitaire, et celles des gilets jaunes : le dispositif de maintien de l'ordre déployé. C'est en tous cas ce qu'observe Pascal Gassiot : "Les policiers ont le même type de comportement qu'au début du mouvement des gilets jaunes. C'est-à-dire une volonté de réprimer extrêmement vite, une utilisation massive de gaz lacrymogènes, l'utilisation notable - et ça on ne l'avait pas vu depuis des mois - de grenades de désencerclement" détaille celui qui fait partie de l'Observatoire toulousain des pratiques policières. L'organisme note également dans ses rapports une forte mobilisation des forces de l'ordre lors des dernières manifestations le samedi, avec entre 200 et 250 personnes mobilisées, toujours selon l'Observatoire.