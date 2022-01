Les points de collecte des sapins de Noël usagés en Isère

Les plus belles heures du sapin de Noël sont derrière lui. Pour que ces sapins n'échouent pas sur les trottoirs beaucoup d'agglomérations et communauté de communes iséroises proposent des points de collecte, voire des tournées spécifiques. Voilà comment ça se passe chez vous.

Noël et les fêtes de fin d'année passées il faut maintenant sortir les sapins, légèrement défraichis, qui ont orné appartements, maisons, commerces et accueils d'entreprises pendant cette période. Si en milieu rural et dans encore beaucoup de villes petites et moyennes la règle générale reste l'apport volontaire en déchetterie, quand le sapin n'est pas replanté dans le jardin, la pratique des "points de collecte" est désormais répandue dans les plus grandes villes et agglomérations. Le Pays voironnais continue a se distinguer avec des collectes en pieds d'immeubles dans les artères les plus denses.

Métropole de Grenoble

Comme c'est devenu une habitude, Grenoble Alpes Métropole propose sur son territoire 52 zones de collecte de sapins de Noël. Ce sont de petits secteurs délimités par des barrières, sur des places de stationnements ou des espaces piétons, où apporter son arbre usager. Il sera utilisé comme matière sèche dans le grand compost de la Métropole, aux côtés des déchets de cuisine. Les points de collecte sont en place jusqu'au 28 janvier.

Communauté d'agglomération porte de l'Isère (CAPI)

La règle reste l'apport volontaire en déchetterie mais Bourgoin-Jallieu propose néanmoins, jusqu'au 17 janvier, trois zones spécifiques de collecte : place des Marettes, rue des Moulins et boulevard St Michel. Comme dans la plupart des collectivités le sapin doit être naturel, sans sac, sans neige artificiel, ni pied, clou ou vis. Il sera ensuite broyé pour en faire des copeaux utilisés en paillage dans les espaces verts de la ville.

Agglomération de Vienne-Condrieu

A Vienne des "bennes vertes" seront présentes de 8h30 à 19h30 pour recueillir les sapins déchus :

- le10 janvier place Muray-et-Tardy et au square Vassy

- le 12 janvier place Camille-Jouffray et place du 19 mars 1962

- le jeudi 13 place de la Ferme et place de la Fûterie

- le vendredi 14 janvier, parking Jean-Moulin.

Pays voironnais

La collecte des sapins s’effectuera le jeudi 6 janvier. Elle ne concerne pas tout le territoire mais comme d'habitude certaines rues des zones les plus urbaines. En l'occurrence les centres-villes de Voiron, Rives, Tullins, Moirans et Voreppe. Il est "impératif, souligne l'agglomération, de déposer les sapins sur le trottoir, le mercredi soir, sans décoration, sans sac, ni plastique, ni pot". "Il ne faut pas déposer vos sapins n'importe où, les regrouper et vous assurer que le camion passe bien dans la rue concernée par votre dépôt !".

Vals du Dauphiné

Au sein de cette communauté de commune seule la commune de la Tour du Pin propose un dispositif spécial. Une collecte, jusqu'au 28 janvier, sur la partie haute du Champs de mars. Les habitants pourront ensuite récupérer les copeaux pour leurs jardins.