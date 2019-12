Les points noirs des cyclistes de Vaucluse sur une carte interactive

Département Vaucluse, France

Les cyclistes de Vaucluse ont recensé tous les points noirs du département. Cette carte pointe tous les endroits dangereux quand on roule à vélo. Ce sont les cyclistes de Vaucluse qui ont signalé ces zones dangereuses. La Fédération des Usagers de la Bicyclette souhaite que les élus et les aménageurs s'inspirent des remarques des cyclistes.

Enjeu de sécurité routière sous le Pont d'Avignon

Les cyclistes ont pointé des tronçons dangereux à Lauris, Oppede et toutes les grandes villes. Ce sont les carrefours et les ronds points qui posent souvent problème aux deux roues. Par exemple, les deux ronds points à l'entrée d'Apt ou le carrefour devant l'Hôtel Dieu à Carpentras. Les cyclistes demandent des aménagements du rond point Bellevue et du cours Bournissac à Cavaillon.

Voiture sur les bandes cyclables

A Avignon, Nadine voudrait davantage de place pour les cycliste quai de la Ligne : " sous le pont Saint Bénezet, il n'y a pas de places et pas de voie pour les cyclistes. " Autre point noir d'Avignon, la rue de la République : Johan, jeune cycliste, regrette "une bande cyclable à contresens des véhicules ! Les voitures sont garées tout le long de la bande cyclable. Donc il n'y a pas de piste cyclable. Ca veut presque dire interdit aux vélos". A Avignon les cyclistes demandent aussi des aménagements sur la route de Lyon et le Pont de Rognognas. A l'Isle sur Sorgue, c'est sur l'avenue de la Libération que les cyclistes se sentent en danger.

Des points noirs partout en Vaucluse... en campagne électorale

A Avignon, Agnés Aboulin (administratrice de la FUB et membre de Roulons à Vélo) se félicite de la prise de paroles des cyclistes. " A Avignon, Cavaillon, Lauris, partout en Vaucluse, des cyclistes se sentent concernés par les conditions de sécurité ". Agnés Aboulin souligne "on est en campagne électorale, le moment où les candidats doivent se préoccuper des attentes des citoyens. Et bien, les citoyens parlent : on voit des points partout sur la carte. C'est bien la preuve que le vélo va partout ou veut aller partout.

Les voitures ne respectent pas les voies cyclables rue de la République à Avignon © Radio France - Philippe Paupert