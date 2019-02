Les points noirs France Bleu de la mobilité : les trains entre Laroche-Migennes et Paris

5000 personnes dans l'Yonne prennent le train chaque jour pour aller travailler à Paris. Près d'un train sur cinq affiche un retard entre Laroche et Paris, une régularité bien en dessous de la moyenne régionale.

Après la voiture, c'est le moyen de transport le plus utilisé dans l'Yonne. Rien que dans le Sénonais, 5000 personnes prennent le train chaque jour pour aller travailler à Paris. Beaucoup d'autres circulent en TER entre les différentes villes de l'Yonne.

Neuf trains sur dix arrivent à l'heure dans la région sauf pour se rendre à Paris

Des trains qui affichent 90 % de régularité dans la région : autrement dit, neuf trains sur dix arrivent à l'heure. Ces chiffres correspondent-ils à la réalité et au ressenti des usagers ? "comme d'habitude, ça marche jamais. je le prends tous les jours et il n'est jamais à l'heure."

C'est vrai que nous relayons régulièrement la colère des usagers mais il faut dire que la ligne Laroche-Migennes - Paris est le point noir. 83% de régularité, près d'un train sur 5 qui n'est pas à l'heure. Le vice-président de la région, en charge des transports, Michel Neugnot a une partie de l'explication : "la grande difficulté que nous avons pour l'Yonne et le nord de l'Yonne c'est l'entrée dans Paris avec un certain _engorgement_. De nouvelles technologies de gestion des réseaux devraient permettre d'améliorer cela."

La Bourgogne-Franche-Comté va également acheter de nouveaux trains pour la ligne Dijon Paris. Des retards réguliers qui sont malgré tout acceptés par une partie des voyageurs comme Charlotte une Auxerroise : " c'est vrai qu'il y a parfois un peu de retard, je ne vais pas travailler tous les jours et je ne reviens pas tous les soirs, j'ai des enfants qui sont grands et je ne suis pas attendue à la maison."

Des voyageurs reconnaissent cependant une amélioration

Bruno, lui, fait Sens-Paris tous les jours depuis 15 ans et voit une amélioration de la régularité des trains : " les premières années au moins une fois par semaine les retards dépassaient une heure, voire deux ou beaucoup plus. a partir du moment où la région a mis en place le cadencement, on compte les retards importants sur les doigts de la main."

Reste qu'il semble difficile de dépasser le seuil de 95% de trains à l'heure, aucune région en France n'y parvient .

Chaque année la région Bourgogne Franche Comté fixe des objectifs de régularité à la SNCF. Si l'entreprise ferroviaire ne les respecte pas, elle reçoit une pénalité financière. Si elle les dépasse, elle bénéfice d'un bonus. Le coût d'un abonnement TER Sens Paris est d'environ 260 euros par mois.