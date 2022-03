Les Poitevins inquiets de la baisse de leur pouvoir d'achat

À la sortie du supermarché de Saint-Julien-l'Ars, beaucoup font la grimace et ressortent avec un caddy plus léger qu'à l'accoutumée. Ces derniers mois, le coût de la vie a augmenté avec des factures de carburant et d'énergie qui se sont fortement alourdies. Mais également avec des produits de consommation plus chers.

En conséquence, certains, comme Laura, infirmière et mère de deux enfants, se retrouvent à devoir faire attention à ce qu'ils mettent dans leur caddie : "On essaie d'habitude de se limiter à un budget de 150-200€ par mois, et là on dépasse facilement les 350 euros alors qu'on ne fait pas plus d'achats en fait". Avec un portefeuille qui s'allège, elle doit réduire son train de vie : "On sent que les fins de mois sont plus difficiles".

D'autres clients râlent quant à eux sur des revenus qui ne suivent pas la hausse des prix, que ce soit les salaires, les bourses étudiantes ou encore les retraites. Le pouvoir d'achat est une des principales priorités des Français actuellement puisqu'il est le deuxième thème le plus cité dans vos propositions citoyennes dans Ma France, avec 13 % des réponses.

Ce jeudi, les syndicats ont appelé à une mobilisation générale et nationale pour réclamer une hausse du pouvoir d'achat. Plusieurs rassemblements sont prévus dans le Poitou.