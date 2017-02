Les policiers municipaux d'Aubenas et de Romans armés

Depuis cette semaine, les polices municipales de Romans et Aubenas sont désormais armées. La tendance se généraliste en Drôme et en Ardèche et elle rencontre de moins en moins d'opposition depuis les attentats terroristes.

La maire de Romans a remis ce jeudi leurs armes aux 24 policiers municipaux de sa commune. La semaine dernière, ce sont les policiers municipaux d'Aubenas qui étaient armés une tendance qui se généralise dans la région.

Une demande forte depuis les attentats

"C'est important pour la sécurité des citoyens mais aussi pour celle des policiers eux-mêmes" estime Jean-François Gaillard, le chef de la police municipale d'Aubenas. La demande des policiers municipaux est ancienne, mais tous le disent que la plupart des maires ont commencé à y prêter une oreille attentive après les attentats.

24 policiers municipaux romanais se sont fait remettre des armes. Ils sont 5 à Aubenas. © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Des armes fournies par l'Etat

A Aubenas, deux des 5 policiers municipaux sont armés, ils le seront bientôt tous. Les armes, des revolvers manuhrins 38 sont remis par l'Etat. Ces armes à feu viennent en supplément des tasers, flash ball et lacrymogènes qui équipent déjà les policiers municipaux.

La mairie finance la formation des policiers et l'Etat fournit les armes.