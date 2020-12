Les policiers d'Avignon sauvent deux personnes d'une voiture en feu

Des policiers avignonnais ont sauvé deux hommes coincés dans une voiture en flamme. La scène s'est déroulée mardi soir à Avignon au terme d'une course poursuite qui s'est mal terminée.

Deux hommes d'une vingtaine d'année ont eu beaucoup de chance mardi soir Chemin de la transhumance à Avignon. Ils se trouvent à bord d'une voiture -conduite par un troisième individu- qui fait des embardées sur cette voie longeant la Durance lorsqu'une patrouille de police tente de les intercepter peu avant 23 heures. A la vue des fonctionnaires, le conducteur accélère pour tenter d'échapper aux policiers mais il perd le contrôle de son véhicule qui prend feu sous le choc. Il décide de fuir à nouveau, abandonnant dans sa voiture ses deux amis coincés, l'un d'eux est handicapé. Les policiers les mettent en sécurité puis interpellent le fuyard qui n'hésite pas à se rebeller et à porter des coups. L'homme a été placé en garde à vue et présenté au parquet pour récidive de conduite sans permis, violence et rébellion. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant d'être jugé.