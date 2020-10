Le commissariat de Brest mobilisé contre les attaques de policiers

Malgré la pluie, une quarantaine de fonctionnaires de police de Brest sont sortis du commissariat Colbert lundi midi pour un bref rassemblement symbolique à l'appel du syndicat Unité SGP Police-FO. Issus de plusieurs services, tous ont été choqués par les attaques de ces derniers jours : deux policiers blessés par balle mercredi 7 octobre à Herblay (Val d'Oise), et un commissariat visé par des tirs de mortier samedi 10 octobre à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).

"On veut tuer du flic"

"Les agressions contre les policiers sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes, constate Gaël Adam, délégué local du syndicat Unité SGP Police-FO à Brest. Il y a encore quelques années, on cassait du flic avec des coups, on voulait les blesser. Aujourd'hui on veut les tuer. Ça devient vraiment catastrophique." Même à Brest le climat se dégrade, estime ce syndicaliste qui cite notamment les deux impacts de balle découverts récemment sur la vitre du commissariat de Recouvrance.

Les policiers demandent en premier lieu une réforme pénale : "il faut absolument une loi spécifique pour les agressions d'agents des forces de l'ordre. Et au-delà il faut faire appliquer les lois, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui."

"Nous serons intraitables" a dit Jean Castex

Les syndicats de police rencontreront mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant d'être reçus jeudi par le président Emmanuel Macron à l'Elysée. Face aux auteurs des attaques contre les policiers, "nous serons intraitables" a promis lundi matin sur franceinfo le Premier Ministre Jean Castex. Les forces de l'ordre attendent plus que des mots.