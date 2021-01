Les policiers de la Somme reçoivent leurs toutes premières voitures électriques

C'est une des livraisons les plus importantes qu'a reçues la police de la Somme. Ces dernières semaines, une dizaine de véhicules flambant neufs, commandés par le ministère de l'Intérieur, sont arrivés aux commissariat d'Amiens et d'Abbeville. Alors les policiers tenaient à le faire savoir en exposant quelques-uns de ces nouveaux bolides sur le parvis de la cathédrale d'Amiens, ce mercredi 13 janvier. La direction départementale de la sécurité publique reçoit régulièrement des voitures pour remplacer son parc automobile, mais cette fois il s'agit d'une grosse commande, assure-t-elle, avec quelques arrivées inédites.

Quatre Renault Zoe pour Amiens et Abbeville

Il y a d'abord le 5008, le SUV de Peugeot sérigraphié avec le tout nouveau logo de la police nationale qui a été dévoilé en décembre dernier et qui va petit à petit orner tous les véhicules. Autre grande nouveauté, les policiers de la Somme rouleront pour la première fois à l'électrique avec l'arrivée de quatre Renault Zoe (trois livrées au commissariat d'Amiens, et une à Abbeville). Des voitures banalisées pour le travail d'investigation, de constatation et de renseignement notamment.

L'arrivée de voitures électriques dans les commissariats samariens, "une page qui se tourne" selon le DDSP David Preud'homme Copier

Le nouveau logo de la police nationale dévoilé en décembre 2020 © Radio France

Des fourgons tout neufs ont aussi été livrés, dont un équipé pour les interventions compliquées, avec une grille sur le pare-chocs pour repousser les obstacles, un projecteur sur le toit pour les opérations de nuit et des vitres renforcées et teintées. Des vélos électriques sont également envoyés au commissariat d'Abbeville pour renforcer la patrouille à vélo.

Plus d'un million de kilomètres parcourus par an

Un renouvellement du parc automobile et des deux-roues essentiel, souligne le directeur départemental de la sécurité publique, David Preud'homme. Les voitures s'usent beaucoup plus vite que la normale, ils roulent jour et nuit. Selon le DDSP, la police samarienne parcourt plus d'un million de kilomètres chaque année dans le département.

Le fourgon équipé pour les interventions difficiles, avec des vitres renforcées et teintées, ainsi qu'une grille sur le pare-chocs. © Radio France