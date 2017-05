Les policiers de Lille réalisent le rêve d'Erwan

Un moment inoubliable, ce mardi après-midi, pour Erwan, 12 ans, de Villeneuve d'Ascq. Passionné par la police -il veut être policier plus tard-, il a pu découvrir le travail des fonctionnaires au commissariat central de Lille. L'enfant souffre d'un grave cancer.

La belle action des policiers de Lille, ce mardi après-midi. Ils ont accueilli, au commissariat central, à Lille Sud, Erwan, 12 ans. Cet adolescent de Villeneuve d'Ascq rêve, depuis toujours, de devenir policier. Depuis un an, il lutte contre un cancer très agressif, et sa maman partage sa passion de la police sur les réseaux sociaux. Les policiers nordistes ont eu vent de ce rêve d'Erwan d'intégrer la police, et ils lui ont concocté une après-midi sur-mesure.

Erwan et la police technique et scientifique © Radio France -

D'abord une rencontre avec deux chevaux de la brigade équestre ("Waouh, ils sont grands !"). Puis un atelier pratique avec les agents de la police technique et scientifique. Erwan a appris à relever des empreintes : "je l'ai fait moi-même, c'est différent de la télé". Lui qui "aime l'action" va être servi : dans la cour du commissariat, il a droit à une démonstration de la brigade canine. Le chien saute sur le policier, le fait sortir par la fenêtre de la voiture : "c'est flippant quand même !".

Erwan et sa maman Cindy assistent à une démonstration de la brigade canine Copier

Démonstration d'intervention canine au commissariat © Radio France -

A chaque fois qu'il vit un moment comme ça, on voit la différence

Un peu à l'écart, la maman d'Erwan a les yeux qui brillent aussi fort que ceux de son fils : "c'est merveilleux. Ca peut fortement l'aider, car le mental est important pour la guérison. A chaque fois qu'il vit un moment comme ça, on voit la différence sur le moral, sur l'énergie".

C'était mon rêve d'enfant

Erwan est reparti les bras chargés de cadeaux, livre sur la police, mug, agenda. Et tellement plus que ça encore : "C'est plus qu'un rêve", conclue-t-il. "C'était mon rêve d'enfant".

