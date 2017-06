Les policiers de Limoges reprennent le travail mais le malaise continue

Les policiers de Limoges qui étaient en arrêt maladie pour burn-out depuis jeudi ont repris le travail ce lundi, après avoir été convoqués devant le médecin de l'administration.Il a estimé que l'épuisement professionnel ne les empêchait pas de reprendre le service. Stupeur et colère des policiers.

La quasi-totalité des 30 policiers de la brigade de roulement du commissariat de Limoges (patrouilles et interventions 17), qui étaient en arrêt maladie pour burn-out depuis jeudi après-midi, en pleine visite présidentielle d'Emmanuel Macron en Haute-Vienne, ont dû reprendre le travail ce lundi après avoir été convoqués devant le médecin de l'administration. Depuis plusieurs mois, ils se plaignent du manque d'effectifs et de leurs conditions et rythmes de travail, intenables selon eux à cause du manque de moyens.

Mais selon eux, l'administration les a quasiment obligés à reprendre le service. Le médecin de l'administration aurait, certes, constaté l'épuisement de ces fonctionnaires mais a estimé qu'ils pouvaient à nouveau assurer leurs missions en ce début de semaine.

Les policiers en tenue se sentent méprisés

Les policiers sont offusqués car leur cri d'alarme n'est pas entendu et ils se sentent méprisés par leur direction. Selon eux, leur hiérarchie les a même avertis : des procédures disciplinaires pourraient être lancées. C'est donc l'incompréhension totale chez les policiers en tenue, alors que les missions s'enchaînent, que la tension est constante et que les récupérations sont difficilement prenables faute de temps.

De son côté, la direction ne fait pas grand commentaire et constate simplement que la quasi-totalité des policiers a repris le travail. Et pour cause...