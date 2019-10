A Morlaix, un échange entre policiers et habitants au supermarché pour les rencontres de la sécurité

Morlaix, France

Trois policiers assis à une table devant l'entrée du magasin Leclerc : la scène a surpris plusieurs morlaisiens venus faire leurs courses ce mardi. "Il y a un problème ?", demande une cliente. "On est là seulement pour vous renseigner, si vous avez des questions n'hésitez pas", lance un agent. Comme dans toute la France, les policiers organisent des rencontres de la sécurité jusqu'à la fin de la semaine.

Messages de soutien

Dans un contexte marqué par l'attaque terroriste à la préfecture de police de Paris et le nombre de suicides qui ne cesse de grimper dans la profession (53 depuis le début de l'année), ces échanges informels avec les habitants permettent aux forces de l'ordre de recharger les batteries. "Je n'ai eu que des messages de soutien auprès des gens qui se sont arrêtés, assure le commandant Pascal Colin. Ça fait chaud au cœur !". "Au commissariat de Brest lundi, une dame a apporté un bouquet de roses", ajoute son collègue Denis L'Higuinen.

Les policiers de Morlaix ont plutôt le sentiment d'être épargnés par l'hostilité ou la défiance qui peut régner envers certains de leurs collègues dans d'autres villes. "C'est sûr que c'est _plus simple de travailler à Morlaix qu'à Rennes ou Paris_, reconnait Pascal Colin. On a plus de proximité au quotidien avec la population". Les actions de communication permettent tout de même de "nouer ou renouer le lien avec certains". Germaine, qui s'est arrêtée par curiosité pour feuilleter quelques flyers sur le dispositif tranquillité vacances, confirme : "je pense que c'est un plus ! Autrement, on peut parfois avoir une image négative de la police".