Tours : un syndicat de policiers dénonce un leurre du gouvernement à propos des renforts de septembre

Tours, France

Au départ, 30 policiers devaient renforcer les troupes à Tours, d'après les annonces du secrétaire d'État Laurent Nuñez. Finalement, il s'était ravisé en annonçant 15 arrivées et la création d'un dispositif QRR (Quartier de reconquête républicaine). D'après le secrétaire adjoint de SGP Police-FO en Touraine, David Debono, " la création de ce dispositif mobilise au moins 12 personnes d'autant que les 15 personnes qu'on nous promet vont surtout garnir les rangs du QRR ". Le syndicat estime que les policiers de Tours sont des "cobayes" avec l'imposition de ce QRR en Touraine. Ces quartiers ont été identifiés comme étant la Rabière à Joué-lès-Tours, la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps et le Sanitas à Tours.

Il nous manque au moins 30 agents, malgré ce que l'administration essaie de nous faire croire - David Debono, SGP Police-FO

En plus de cela, David Debono insiste également sur les " neuf départs à la retraite qui surviendront dans nos rangs au premier semestre de la rentrée prochaine et huit autres départs dès le second semestre. Donc c'est une opération blanche pour le commissariat de Tours en termes d'agents. "

Et de conclure : " Il nous manque au moins 30 agents, malgré ce que l'administration essaie de nous faire croire : le compte n'y est pas. " Le syndicat en appelle à une réaction de la Préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzechowski qui, pour le moment, ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet.