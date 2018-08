Le Mans, France

"C'est un démarrage jamais vu sur les réseaux sociaux police" s'enthousiasme le capitaine Olivier Menchon, le chargé de communication du commissariat du Mans. C'est lui qui anime, avec un de ses collègues, la page Facebook de la Police Nationale de la Sarthe depuis sa mise en ligne le 4 juillet dernier.

"L'ampleur de ce succès est inattendue ! On est en peu de temps dans la tranche haute par rapport aux autres pages Facebook de nos collègues d'autres départements qui existent depuis plus longtemps".

La page Facebook des policiers du Mans est la 19ème du genre en France.

Du lien et de la proximité

L'objectif de cette présence sur les réseaux sociaux c'est de créer un rapport de proximité avec les citoyens. On y trouve aussi bien des informations de circulation que des appels à témoins pour retrouver les propriétaires d'objets perdus ou volés ou encore des histoires insolites comme celle d'un boa retrouvé dans les rues du Mans après avoir déjoué la vigilance de sa propriétaire.

Un boa avait été retrouvé dans les rues du Mans après s'être échappé de chez lui - Page Facebook de la police nationale de la Sarthe

Une démarche qui s'inscrit dans la police de sécurité du quotidien

"La page est ouverte aux commentaires" explique Guillaume Carabin, le commissaire divisionnaire, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Sarthe. "Les gens sont libres de s'exprimer sur nos actions. Cela permet un contact direct" avec un ton adapté, plus détendu. Et pour lui cela s'inscrit parfaitement dans la police de sécurité du quotidien. Le nombre d'abonnés et de commentaires est un signe pour lui que ce type communication est attendu par les citoyens qui "sont _très attentifs au travail de leur police_, sont en demande en la matière et soutiennent l'action des policiers".

Le propriétaire d'un vélo a été retrouvé grâce aux nombreux partages - Page Facebook de la police nationale de la Sarthe

Une petite révolution chez les policiers

Mais de l'aveu même du commissaire, "c'est une petite révolution culturelle car dans la police on a l'habitude de travailler en vase clos, on ne sait pas se vendre". Mais d'après lui, le concept fait son chemin dans les esprits de ses collègues. Le capitaine Olivier Menchon, lui, est plus que certains que les réticences, quand elles existent, vont vite être balayées. En tout cas, il compte bien poursuivre et même développer cette page Facebook pour séduire encore plus d'abonnés.