Les policiers en colère manifestent menottes au sol à Montpellier

Ils étaient une cinquantaine rassemblés à Montpellier. Partout à travers la France, les policiers ont fait part de leur colère vendredi. Les gardiens de la paix se sont rassemblés devant les commissariats du pays pour déposer leurs menottes, en signe de protestation, après les annonces récentes du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Des policiers "écœurés"

En début de semaine, ce dernier a affirmé "la tolérance zéro" vis-à-vis des actes racistes dans la police, et a annoncé l'interdiction de certaines techniques d'interpellation, l'étranglement notamment, avant de nuancer ses propos. Mais l'exaspération des agents n'est pas retombée pour autant. "C'est une question de dignité, résume Eva*, policière depuis plus de 25 ans. On ne se rend pas compte de nos missions de tous les jours. Nous n'intervenons que sur les maux de la société, les différends familiaux, les agressions, les vols. On ne voit que la tristesse de la vie. Donc c'est vrai qu'après, quand on ne nous soutient pas, on se dit « bah qu’ils viennent faire notre travail ! ». Et si nous ne sentons pas soutenus par notre hiérarchie et que notre parole est mise en doute chaque fois qu'une personne prétendra être victime de violence policière, je trouve ça très décevant".

Même si le climat actuel est mis en avant par les policiers présents, le nom du ministre de l'Intérieur revient très vite dans les bouches. "C'est l'État qui nous lâche. Ce n'est pas une personne en particulier, tempère Bruno Menjibart, le secrétaire départemental adjoint SGP Police-FO. La police est écœurée par toutes les aberrations qu'on a entendues ces derniers jours. _Il n'y a plus de présomption d’innocence_, il y a une présomption de culpabilité. Parce qu'on aurait entendu une rumeur on serait suspendu ? Mais on va où ?", fulmine-t-il.

Et la proposition d'utiliser plus régulièrement le taser ne le convainc pas. "J'ose même pas imaginer si demain, quelqu'un décède suite à un tir de taser, mais ça va être un tollé ! Il y a quelques temps on voulait interdire le taser parce qu'il était assimilé à un acte de torture. Et aujourd'hui on voudrait le généraliser ? On ne comprend plus rien".

*Le prénom a été modifié

à lire aussi VIDÉO - Les policiers déposent symboliquement leurs menottes devant le commissariat de Nîmes