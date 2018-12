Les policiers, fatigués, réclament des moyens et de meilleures conditions de vie

Marseille, France

Ils réclament une plus grande considération après plusieurs semaines de mouvements sociaux et un attentat à Strasbourg. Les policiers sont en colère après cinq week-ends d'affilé confrontés au soulèvement des gilets jaunes, ils réclament plus que des félicitations de leur ministre. Les syndicats appellent à des journées d'action sous forme de "gréve du zèle" et notamment Alliance qui demande aux policiers de ne s'occuper que des "affaires courantes" ce mercredi.

"Après la rue d'Aubagne, après les gilets jaunes, après le terrorisme à Strasbourg, les policiers ont besoin d'une reconnaissance financière". Rudy Manna - Secrétaire régional du syndicat Alliance.

Grève notamment de la verbalisation pour des stationnements non dangereux, les policiers rappellent notamment que 23 millions d'heures supplémentaires ne leurs ont pas été réglées soit une enveloppe de 275 millions d'euros. Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner devait recevoir les organisations syndicales ce mardi soir. Emmanuel Macron a déjà promis une prime de 300 euros pour 80 000 fonctionnaires engagés face aux gilets jaunes, certains syndicats l'ont d'ores et déjà repoussée.