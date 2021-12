Les policiers gardois participent eux aussi au Téléthon

Le Téléthon a lieu ce vendredi 3 et ce samedi 4 décembre. Nîmes est retenue parmi les huit villes dont les initiales forment le mot T.É.L.É.T.H.O.N. Elle est ville initiale pour cette 35e édition. De grandes manifestations et animations sont prévues sur le parvis des Arènes, à l'Esplanade et aux abords de la Maison Carrée. La Direction Départementale de la Sécurité Publique sera mobilisée pour assurer la sécurité de cet évènement mais les policiers ont souhaité également y participer.

Vendredi 3 décembre:

• 18 heures :

Départ en véhicules sérigraphiés des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers depuis le haut de l’avenue Feuchères jusqu’aux arènes, gyrophares allumés.

• 19 heures :

Des policiers de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) du Gard, des élèves et des permanents de l’Ecole Nationale de Police (ENP) de Nîmes prendront le départ de la course du Telethon, porteurs d’un tee-shirt « Police » (19h15 Top départ). Sur les deux courses de vendredi et samedi, ce sont plus de 170 policiers qui répondront présents.

Samedi 4 décembre:

• 9 heures à 17 heures :

Mise en place d'un "village police" devant la préfecture sur la partie piétonne de l'avenue Feucheres. Ce village comprendra un « promo bus police » destiné à la promotion des métiers avec projection sur écran télé, un stand tir laser et un stand BMX. 2 mutuelles (Interiale et MMJ) tiendront leur propre stand, ainsi qu'Orpheoplis et contribueront aussi à une donation au profit du Telethon.

• 11 heures :

Des policiers de la DDSP30 prendront à nouveau le départ de la course du Telethon, porteurs d’un tee-shirt « Police ».

A partir de 17h15 :

25 élèves de l'ENP se rendront dans les arènes pour participer à la formation d’un « N » humain à 18h30 qui sera diffusé à la télévision vers 23 heures 45.