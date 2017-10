Les policiers manifestent pour changer leurs rythmes de travail

Les policiers du commissariat d'Orléans demandent l'application d'un nouveau système de vacations qui leur permettrait d'être en repos un week-end sur deux au lieu d'un week-end sur six actuellement. Une mesure que leur direction et le Préfet du Loiret refusent d'appliquer selon eux

A la même époque l'an dernier les policiers défilaient partout en France, pour dénoncer des effectifs insuffisants et des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les discussions entamées alors avec le Ministre de l'Intérieur et celui qui était à l'époque le directeur général de la police nationale, un certain Jean-Marc Falcone, avaient abouti à un accord prévoyant la possibilité, dans chaque commissariat, de changer les rythmes de travail. Un an plus tard, c'est pour faire appliquer cet accord qu'ils étaient une quarantaine à manifester. Une mesure qui selon Dominique Coquelle, responsable départemental du syndicat Alliance, est en place dans deux commissariats en France, "preuve qu'on peut le faire y compris à Orléans". Il ajoute : "au commissariat d'Orléans 97% de nos collègues ont voté en faveur de cette organisation dite "à vacation forte", qui consiste à redistribuer les effectifs en fonction des jours de la semaine et des besoins. Mais surtout permet aux collègues d'avoir un week-end et un mercredi sur deux, c'est-à-dire d'avoir aussi une vie privée".

On veut des cycles de travail qui permettent à nos collègues d'allier vie professionnelle et vie privée, d'avoir une vie sociale stable

Stéphane Liévin, le responsable du syndicat Force Ouvrière SGP Police au commissariat d'Orléans, insiste lui sur le rôle que joue le préfet du Loiret dans le blocage des négociations. Elles ont commencé il y a un an, mais aujourd'hui elles n'avancent plus, à tel point que les syndicats ont refusé, ce mardi, de participer au dernier Comité Technique Paritaire consacré à cette nouvelle organisation. "On a vraiment discuté, on a tenu aussi nos collègues, qui exprimaient leurs attentes face à cette nouvelle mesure. Maintenant on dit ça suffit, d'autant que des effectifs supplémentaires arrivent d'ici la fin de l'année".

On ne le fera que si on ne dépouille pas les autres services du commissariat et si on est capables d'assurer la protection des populations

Ce qui ne passe pas, surtout, pour les syndicats, c'est le sentiment que Jean-Marc Falcone, le préfet du Loiret, traîne des pieds au plan local pour une mesure qu'il a signée au plan national, quand il était le patron de la police. Lui répond qu'il ne mettra en place cette mesure que si les effectifs le permettent. Certes une trentaine de policiers supplémentaires arrivent au commissariat d'Orléans, mais certains services, chargés des investigations notamment, ont eux aussi besoin de renforts. "Cette mesure, ce nouveau rythme de travail, on ne la mettra en place qu'à deux conditions : que les autres services du commissariat puissent fonctionner sans perte de service. Et puis qu'on assure toujours la même capacité opérationnelle pour protéger la population et les policiers eux-mêmes".