Les policiers parisiens mettent en scène leur burn out

Dans le XIIIe arrondissement de Paris ce vendredi 1er octobre, les policiers avaient 38 minutes précisément pour faire le plus de bruit possible devant leurs locaux. Fumigènes, sirène et sifflets, ils ont fait entendre leur mécontentement. Depuis le début de la semaine, le syndicat Unité-SGP Police FO se mobilise pour alerter sur les conditions de travail des agents en charge de la sécurité lors des manifestations dans la capitale.

Les agents ont fait usage de nombreux fumigènes lors de leur mobilisation. © Radio France

Selon l'organisation, 150 sur 350 policiers sont actuellement en arrêt maladie pour burn out. Certains d'entre eux ont été convoqués par la médecine du travail pour justifier la validité de leurs arrêts maladies. Le syndicat met en avant des "pressions hiérarchiques". Une situation qu'ils ont voulu mettre en scène.

Sur une remorque de camion, qui fait office de scène de théâtre, un agent habillé en chemise blanche porte une casquette de haut gradé. Assis à un bureau, il joue le rôle du directeur, sourd aux plaintes de ses agents. Alors qu'un officier lui fait le point sur la situation d'épuisement du personnel, l'acteur met des boules Quies pour symboliser l'inaction de la direction. Un geste qui provoque les huées de l'assistance, qui se prête au jeu, avant d'entonner : "Ça doit cesser ! Ça doit cesser !"

La manifestation était organisée par le syndicat Unité SGP police d'Île-de-France © Radio France

Avec cette action, Rocco Contanto, porte-parole du syndicat Unité SGP police d'Île-de-France, explique avoir voulu "heurter l'opinion publique". Il ajoute : "Vous savez qu'une image, c'est mille mots. On veut faire en sorte que le citoyen qui n'est pas policier comprenne qu'il y a _un vrai mal-être dans la police nationale_, avec un directeur qui fait la sourde oreille et joue la stratégie du pourrissement."

L'immobilité de leur supérieur, c'est également ce que dénonce Angelo Bruno, secrétaire national délégué Unité-SGP Police d'Île-de-France : "La sortie de crise, on la connaît tous. Il faut mettre en place un cycle horaire adapté à la vie privée et professionnelle des collègues. Il faut également un renfort rapide d'effectifs. Ce service a diminué de pratiquement 50 % avec le même nombre de missions, voire des missions supplémentaires. Si la préfecture de police ou la DOPC (Direction de l'ordre public et de la circulation, ndlr) n'est pas en capacité de le voir, c'est un gros problème."

Venus aussi pour soutenir leurs collègues en arrêt maladie, les policiers veulent mettre en lumière l'épuisement des effectifs. Arnaud, 39 ans, est brigadier chef en compagnie centrale de circulation : "Avec la charge de travail, on ne peut plus prévoir nos week-ends, que ce soit avec nos femmes ou nos enfants. Ça ne peut plus durer ainsi. _La corde a craqué_, et si ça continue comme ça, je ne sais pas comment on va faire. Parfois, les collègues restent pendant cinq ou six heures seuls sur des points alors que nous sommes en pleine période d'attentat. Pour leur sécurité, il faut que ça cesse rapidement." En attendant des annonces ou des réactions de la part de la direction, sur la scène, un intervenant annonce la création d'une adresse mail "pour prendre en compte les souffrances de chacun".