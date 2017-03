Les policiers municipaux d'Agde s'équipent en pistolets semi-automatiques 9mm

Les policiers municipaux peuvent désormais être armés de pistolets semi-automatiques 9 mm selon un décret paru en novembre au Journal Officiel. Fin avril, les 52 agents d'Agde seront équipés de ces nouvelles armes après une formation intensive de deux jours.

Dès la parution de ce décret, Luc Larose, chef de la police municipale d'Agde, a demandé à la Ville de pouvoir équiper sa brigade de ces nouvelles armes. Ancien policier lui-même, le maire Gilles d'Ettore a donné carte blanche . Les pistolets à barillet vont donc laisser la place aux révolvers semi-automatiques. Plus légers, moins encombrants, plus rapides à recharger et avec davantage de cartouches ( 2X15 au lieu de 2X6) Le budget n'est pas anodin : 35 000€ mais pour Luc Larose, il faut savoir s'adapter .

N' oublions pas l'attentat de Nice...Nous sommes dans une station touristique..

Luc Larose, chef de la police municipale d'Agde Partager le son sur : Copier

Eric Dangla est le moniteur agathois en maniement des armes © Radio France - Gaëlle Schüller

Tous les policiers municipaux d'Agde suivent impérativement une formation qui doit être validée par Eric Dangla, moniteur en maniement des armes, avant de pouvoir porter à la ceinture leur nouveau pistolet.

A la fin de leur formation , chaque policier aura tiré 180 cartouches

Eric Dangla Partager le son sur : Copier

Luc Larose, le chef de la police municipale d'Agde insiste sur le fait que ses hommes ne sont pas des cow-boys. Pour preuve, ils sont armés depuis 2005 et en 12 ans, aucun d'eux n'a tiré un seul coup de feu sur la voie publique.