Les policiers municipaux de Bordeaux adoptent définitivement la caméra-piéton

Le dispositif a été testé pendant un peu plus de trois mois en 2018 : chaque policier municipal bordelais équipé d'une caméra-piéton qu'il déclenche en cas de besoin. Un outil de dissuasion et de protection. L'expérimentation a fonctionné selon la municipalité, elle est donc pérennisée, à Bordeaux.

Bordeaux, France

Les policiers municipaux bordelais ne patrouilleront plus, à l'avenir, sans leur caméra-piéton. Le dispositif a été testé pendant quelques mois en 2018. Un décret en date du 27 février 2019 autorise désormais les agents à porter et utiliser cet outil en permanence, pour filmer leurs interventions en cas de besoin. La mesure est donc pérennisée à Bordeaux.

Le 19 mars 2018, la mairie de Bordeaux se dotait de 80 caméras-piétons destinées à équiper ses policiers municipaux. Objectif : garantir la sécurité des agents en cas d'interpellation ou d'échanges houleux par exemple. La caméra est déclenchée par le policier lui-même, s'il en ressent le besoin, après en avoir informé l'usager. Le temps de l'expérimentation, jusqu'à la fin du mois de juin 2018, la police municipale bordelaise a recensé 80 déclenchements de ces caméras.

Outil de dissuasion

Un chiffre relativement peu élevé, signe pour Ulrich Lizé, chef de service à la police municipale de Bordeaux, que le dispositif a bien rempli son rôle dissuasif : "Les deux-tiers de ces déclenchements se sont faits à titre préventif. La plupart du temps, l'agent n'a même pas besoin de déclencher. Les caméras sont portées de manière apparente, très visuelles - on a mis un autocollant jaune exprès pour qu'elles soient vues de loin - et le décret oblige les agents à prévenir la personne qu'elle sera filmée. À partir de là, la personne réfléchit, s'interroge et son attitude change".

Cette caméra apaise le rapport entre le policier municipal et l'usager - Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux

Les agents "les ont adoptées, comme un équipement comme les autres parce qu'ils savent que ces caméras peuvent les protéger", précise Ulrich Lizé. Pour autant, ces caméras-piétons "sont une valeur ajoutée mais ne sont pas la panacée" pour garantir la sécurité des policiers municipaux, reconnaît Jean-Louis David, adjoint au maire de Bordeaux, en charge de la coordination des politiques de proximité.

Le débat sur la sécurité des policiers municipaux n'est donc pas clos, comme l'explique Jérôme Desorthes, délégué CGT mairie de Bordeaux : "lorsqu'elles ont servi, ces caméras ont permis de désamorcer des conflits qui auraient pu monter en pression donc le rôle premier de ces caméras a pleinement joué. C'est déjà ça de pris. Après, pour celui qui veut vraiment en découdre, ça ne l'arrêtera pas. Il y a des caméras fixes partout et elles n'empêchent pas les délits. Ce n'est pas le remède ultime !". Le syndicat maintient qu'il faudrait davantage d'effectifs et, pourquoi pas, relancer la question de l'armement des policiers municipaux bordelais.

En attendant, la mairie de Bordeaux a commandé 30 caméras-piétons supplémentaires pour équiper les nouvelles recrues de sa police municipale.