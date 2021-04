Les policiers nîmois davantage présents sur le terrain grâce aux renforts

"Avant même de savoir que nous aurions des renforts, nous avions réorganisé les services en interne pour tirer le meilleur parti des personnels confie le commissaire Jean-Pierre Sola, le directeur départemental de la sécurité publique dans le Gard. Les 13 policiers supplémentaires qui arrivent vont nous permettre de renforcer encore plus notre présence sur le terrain." Six policiers rejoignent en effet le Groupe de Sécurité de Proximité, chargé de patrouiller dans toute la ville. Les renforts permettront de mieux couvrir l'Est de Nîmes, notamment les quartiers du Chemin Bas et du Mas de Mingue, classés Zones de Sécurité Prioritaires. "Quand on est là, il se passe déjà beaucoup moins de choses explique le brigadier chef Luc Lanier qui dirige ce groupe de 26 fonctionnaires. Il nous arrive de faire des constatations d'infraction mais le fait que nous soyons là permet de régler déjà beaucoup de problèmes. Avec la population, on n'a aucun souci. Les renforts sont les bienvenus car ça permet d'avoir un véhicule en assistance et de faire des contrôles en toute sécurité."

Un groupe de policiers en vélos électriques créé

Grâce à la réorganisation des services et l'arrivée des renforts, un groupe de cinq policiers patrouillant sur des vélos électriques a pu être créé. Tous se sont portés volontaires et ont suivi une formation de quatre jours pour être opérationnels dès ce mardi. "Ces vélos vont nous permettre d'intervenir rapidement, discrètement confie le brigadier Bertrand qui dirige le groupe, dans des secteurs qui sont peu accessibles en voiture. Le centre-ville de Nîmes est compliqué car il est piétonnier. Ce vélo va nous permettre une nouvelle approche. Ça va créer du lien, ça va nous permettre aussi d'avoir des remontées d'informations parce que _c'est plus facile de nous interpeller quand on est sur un vélo que dans une voiture_. C'est vraiment une opportunité."

"Les mêmes capacités d'action que les autres policiers"

Un groupe de policiers à vélo pour répondre aux violences dans les quartiers ? "Ce sont des policiers de plein exercice répond le commissaire Sola. Ils sont armés donc ils ont les mêmes capacités d'action que les autres policiers. S'ils se retrouvent dans un quartier au moment d'un règlement de comptes, ils sont en capacité d'agir comme les policiers qui seraient en voiture. Il ne vous a pas échappé que sur les deux derniers épisodes de tirs dans les quartiers, on est intervenus très rapidement et on a interpellé à deux reprises des personnes avec une kalachnikov à chaque fois, parce que justement grâce à notre réorganisation, on était en capacité d'intervenir plus vite et plus nombreux." Marie-Françoise Lecaillon, la préfète du Gard ajoute qu'un travail est également mené avec la ville de Nîmes et la Métropole pour mettre en place un contrat de sécurité intégré avec les effectifs de la police municipale.

Les trois policiers qui arriveront en septembre viendront renforcer la brigade de nuit. 660 policiers sont actuellement affectés dans le Gard, dont 270 pour la sécurité publique.

