Les policiers observent une minute de silence devant le commissariat de Reims

Reims, France

Comme partout en France, des policiers se sont rassemblés à Reims, Chalons-en-Champagne et Charleville-Mézières ce vendredi à 11 h 30 devant leur commissariat. Ils étaient environ 80 devant l'hôtel de police de Reims pour rendre hommage aux nombreux collègues qui ont mis fin à leurs jours ces derniers mois en France.

28 suicides en France depuis le début de l'année

Depuis le 1er janvier, 28 fonctionnaires de police se sont suicidés, les deux derniers jeudi à Montpellier et Paris. Les syndicats demandent au gouvernement de prendre ses responsabilités, mais dénoncent aussi un climat hostile aux forces de l'ordre. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, l'année dernière, 35 policiers et 33 gendarmes se sont donnés la mort en 2018.

Un suicide de fonctionnaires de police, c'est un suicide de trop et à Reims nous en avons eu deux ces derniers mois - Christian Pous, secrétaire SGP Police FO en Champagne-Ardenne

Les policiers dénoncent leurs conditions de travail qui se dégradent. De tous grades et de tous services, ils ont souhaité exprimer leur "ras-le-bol" ... _ _"Le commissariat de Reims a été touché deux fois," rappelle Christian Pous, le secrétaire SGP Police FO en Champagne-Ardenne, "et un suicide de fonctionnaires de police, c'est un suicide de trop," ajoute-t-il.

Le commissariat de Reims n'a effectivement pas été épargné par cette vague de suicides. Le 4 janvier à son domicile, un policier de 53 ans, qui travaillait au centre d’information et de commandement s'est donné la mort. "Mais pour le moment, on ne sait pas si l'acte de notre collègue a un lien avec notre administration," explique Christian Pous. Les syndicats ont demandé au préfet de réunir le CHSCT, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, "mais nous n'avons pas de nouvelles, c'est motus et bouche cousue," ajoute-t-il. Un autre policier avait mis fin à ses jours au mois de décembre 2018 avec son arme de service.

Les policiers dénoncent leurs conditions de travail. © Radio France - Eric Normand

Un climat tendu avec le risque attentat et les gilets jaunes

"Tous les trois jours un collègue se suicide en France," déclare le délégué régional en Champagne-Ardenne du syndicat policier SGP-FO Christian Pous, "Il faut revoir le management, l’humain n’est pas une priorité," ajoute-t-il. "On manque de moyens, il faut pleurer pour un stylo, un cahier, un véhicule de service ... Mais ce n'est bien sûr pas le plus grave ! Ce que nous dénonçons depuis des mois, c'est un sur-emploi des effectifs, avec des collègues qui sont utilisés dans des missions qu'ils ne connaissaient pas comme la lutte contre le terrorisme depuis 2015 et maintenant les gilets jaunes. Sur Reims, on a aussi les matches de football, ça nous prend beaucoup de temps et nous impacte en terme d'effectifs. C'est vraiment chronophage. Sans oublier la préparation du G7 où certains de nos fonctionnaires vont être amenés à partir hors circonscription."

Conséquence : les rappels, les décalages, les congés reportés, la fatigue, l'épuisement et la fragilité psychologique

Le mouvement des gilets jaunes est venu aussi alourdir la tâche des policiers. A Charleville-Mézières et à Reims, ils ont parfois été mis à lourdes contributions avec non seulement des manifestations mais aussi des dégradations. "Cela joue sur notre moral," admet Hervé Luisin, policier à Reims à la brigade de répression des violences. Un épisode l'a particulièrement touché : "Samedi dernier, quelques gilets jaunes sont venus crier devant les portes du commissariat de Reims, à hurler "tout le monde déteste la police" ... Crier des slogans pareils, c'est inadmissible alors qu'ils sont les premiers à venir pleurer et à déposer plainte quand des automobilistes foncent sur eux pendant leurs blocages. Non, ils viennent devant chez nous pour nous narguer, nous provoquer, c'est incroyable !"

Les gilets jaunes qui laissent des commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre de la police, je n'en peux plus ! Heureusement, d'autres personnes nous soutiennent. Mais on ne sait plus vraiment plus de quel côte penche la balance - Hervé Luisin

Les syndicats de police demandent des mesures fortes et immédiates de la part du gouvernement.