"Les policiers ressentent de la fatigue, de la colère", selon le directeur de la sécurité publique de l'Eure

La manifestation de policiers, organisée mercredi 19 mai devant l'Assemblée nationale à Paris, a réuni plus de 35 000 personnes selon les organisateurs. Ils y ont clamé leur colère et leur émotion, quelques jours après les assassinats de deux des leurs, à Rambouillet puis Avignon. Devant l'Assemblée, ils ont demandé la mise en place de peines plancher pour les auteurs de violences sur les forces de l'ordre.

"Pour les collègues, il y a un mélange d'émotion, de tristesse et de colère, mêlé à de la fatigue", expose le commissaire divisionnaire Olivier Beauchamp, directeur départemental de la sécurité publique dans l'Eure. "Une _fatigue subie au fur et à mesure de la violence, des grandes manifestations qui nous mobilisent_. C'est de la lassitude. On fait énormément de choses diverses, de nombreuses petites tâches qui pourraient être faite par d'autres, comme les gardes de détenus au sein des hôpitaux. Ce n'est pas le cœur de notre métier."

Pour autant, selon Olivier Beauchamp, les policiers peuvent se sentir soutenus par leur ministre de tutelle, Gérald Darmanin : "Le soutien ne fait aucun doute. Il s'est déplacé dans l'Eure cette semaine, il a annoncé le renfort de 37 collègues sortis d'école, ce sont des signaux forts, et des collègues l'ont remercié. On va pouvoir mettre plus de 'bleus' sur le terrain."

Sur le rapport entre la police et la population, souvent qualifié de tendu, Olivier Beauchamp se veut optimiste : "Cela fait un an que nos concitoyens sont confinés, ils sont fatigués, excédés, et l'on s'en rend compte lors de contrôle. On faut plus attention, avec plus de mansuétude, de tolérance. Le déconfinement aidera à assainir nos relations."